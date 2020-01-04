«Красный император» ищет невест без макияжа

Скандально известный депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко объявил в социальных сетях о поиске невесты, сообщает DEITA.RU.

«Красный император», как обозначает себя в социальных сетях Андрей Ищенко, пригласил потенциальных невест на празднование своего дня рождения.

«9 марта 2020 года жених примет землянок женского пола с матушками, рождённых на территориях Союзных республик, входящих в состав страны - Союз Советских Социалистических республик, для проведения торжественного праздника - день рождение Андрея Сергеевича Ищенко, жениха, чаепитие пройдёт по адресу: Самарская ул., 10, Владивосток, Приморский край, 690065.

Требования к невестам: возраст от 18 до 35 лет, готовых к зачатию ребёнка от жениха, здоровые умственно и физически. Меценат мероприятия: Товарищество на вере «Ищенко и компания», - написал Андрей Ищенко.

Есть у депутата Законодательного Собрания и свои особенные требования: «при себе матушкам иметь три национальных блюда, невеста должна быть одета в национальный костюм и с улыбкой на лице, без макияжа».

Напомним, что спустя год молчания после выборов губернатора Приморского края, куда Андрей Сергеевич баллотировался, произошел всплеск неординарных высказываний. В том числе, позволял себе нелицеприятно в оскорбительном тоне отзываться о коллегах-депутатах, затрагивая моменты личной жизни. В настоящее время судом рассматривается иск к Ищенко в защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Когда корреспондент DEITA.RU попросил прокомментировать экспрессивные действия Андрея Ищенко, последний дал понять, что готовится отнюдь не к выборам в Госдуму России, которые пройдут в 2021 году, как предполагали эксперты, а к выборам главы государства.

«А вы что, ждете, что я вам скажу, что собрался на выборы в президента России в 2024 году? Вы все равно не поверите. Поэтому смотрите мой канал, спасибо вам большое», - прокомментировал Андрей Ищенко.

Дмитрий Санников