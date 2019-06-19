Сотни российских пар, которые приняли участие в Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, шокировали иностранцев, сообщает DEITA.RU.

Большой материал о красочном мероприятии, посвященном пятой годовщине возращения полуострова Крыма в Россию, вышел на страницах интернет-издания Daily Mail. Бал также посвящался 236-летию годовщины Севастополя и 220-летию со дня рождения любимого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Мероприятие вызвало бурную реакцию у многочисленных читателей. Иностранцы отметили, что российские барышни, а также девушки и женщины из бывшего СССР очень красивы и миловидны. Они стройны. В сравнении граждане приводят своих землячек, которые, по их заверениям, не ухаживают за собой и изрисовывают татуировками.

На мероприятии приняли участие около одной тысячи человек, в том числе 150 офицеров и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран, в том числе Сирии, Венесуэлы и Армении.

Екатерина Брязгунова















