Дорожные службы Владивостока наводят порядок после дождя, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Обрушившийся 23 августа на город сильный дождь принёс дополнительную работу дорожным службам краевого центра. Подтопленным оказался участок дороги в районе стадиона «Динамо» из-за очень большого количества осадков, выпавших за короткий промежуток времени.

«Ливень был очень сильный. Из-за быстрого поступления воды система ливневой канализации на улице Пограничной попросту не успевала сразу же принимать всю воду. Когда ливень стал стихать, вода достаточно быстро начала уходить», - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

По информации администрации города, с раннего утра мобильные бригады и спецтехника продолжают убирать наносы грунта с дорог и пешеходных зон, и наводят порядок в парках, скверах, на пешеходных зонах и других городских пространствах во всех районах Владивостока. Не удастся отсидеться предприятиям и организациям всех форм собственности. Администрация города Владивостока напомнила им о том, что они также должны оперативно приступить к наведению порядка на своих подведомственных территориях.

Между тем, у дорожников осталась неделя, чтобы привести в порядок дороги дальневосточной столицы, завершить ремонт до режима тишины вряд ли удастся.

Дмитрий Санников