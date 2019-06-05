Беспроводная система безопасности сделает бесполезным украденный iPhone, сообщает DEITA.RU. Теперь кража смартфонов и техники в салонах Apple Store станет бессмысленной.

Как передает Softpedia, система безопасности будет реагировать на местоположение украденного смартфона и территории торгового зала. Сотрудник сразу же получит уведомление о краже, как и похититель увидит подобное сообщение. Кроме того, iPhone сможет включить «сигнализацию», которая будет оповещать окружающих о том, что его украли.

Техника за территорией торговой точки iPhone полностью или отчасти заблокирует аппаратные кнопки или выключит сенсорный ввод. Зато Wi-Fi работать будет. Правда, тоже оповещая о краже и указывая, где находится злоумышленник.

Анастасия Туркова