Желание взять взаймы обернулось обращением в полицию, сообщает DEITA.RU.

В одной из социальных сетей житель Владивостока рассказал о случае мошенничества, который с ним приключился. По его словам, он планировал взять крупный кредит и случайно нашёл объявление на одном из сайтов с информацией о подобной услуге. В сообщении утверждалось, что специалисты помогут быстро оформить любой займ по низкой процентной ставке и деньги поступят на счёт в течение часа.

Позвонив по указанному номеру, молодой человек сообщил, что хочет оформить 400 тысяч рублей, которые он планирует вернуть через три месяца. Ему пообещали помочь, но пояснили, что для этого нужно заплатить 80 тысяч за страховку и услуги финансовой помощи.

Поверив словам незнакомца, горожанин перевёл на указанные счёта необходимую сумму и стал ждать звонка, но больше с ним на связь никто не выходил. Позже он обнаружил, что объявление с информацией о помощи в оформлении кредитов удалили с сайта, а контактный телефон стал недоступен.

Пострадавший позвонил в полицию и сообщил, что стал жертвой аферистов. Парень передал правоохранительным органам номера счётов, на которые он переводил деньги, а также номер телефона злоумышленников.

Как стало известно, по факту случившегося полиция уже проводит проверку. Личности мошенников устанавливаются.

Редакция призывает читателей быть аккуратнее, не попадаться на удочку аферистов и мошенников, а также всегда помнить, что бесплатный сыр бывает только вы мышеловке.

Дмитрий Шевченко