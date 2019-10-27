Кредит по наследству: Верховный суд дал разъяснение

Верховный суд РФ дал разъяснение россиянам о том, как поступить, если умерший родственник оставил после себя наследство в виде застрахованного кредита. Об этом сообщает DEITA.RU.

Необычный случай судебного разбирательства между наследниками и банком произошел в Воронеже. Пожилая женщина взяла в банке кредит на сумму восемьдесят тысяч рублей и оформила на него страховку на случай, если она не доживает до конца погашения долга. Отмечается, что выплата по страховому случаю полностью «гасила» сумму денежного займа с учетом двадцати двух процентов годовых – сто тридцать девять тысяч рублей должны были отойти банку в случае смерти или болезни бабушки.

В связи с тем, что пенсионерка не дожила до конца погашения кредита и передала долг своим дочерям в качестве наследства, последние обратились к страховщику матери с заявлением о вступлении страхового случая в силу, но получили отказ. В страховой компании заявили, что принимать соответствующее заявление будут только от банка.

Женщины и не возражали до тех пор, пока не получили весть о том, что банк пытается взыскать с них долг матери через суд.

В районном суде девушки выиграли разбирательство т.к. заявили, что не собираются вступать в наследство и не претендуют на страховые выплаты. Тогда банк отправился в областной суд и выиграл его с формулировкой судьи о том, что сестры фактически приняли наследство и по долгам придется отвечать им т.к. они живут в одном доме с почившей матерью, самостоятельно заявили о страховом случае и официально не отказались от получения наследства у нотариуса. С «наследниц» взыскали более девяноста тысяч рублей долга.

Чтобы обжаловать судебное решение сестры обратились в Верховный суд, который принял решение начать юридический спорт с самого начала т.к. по закону сестры действительно не вступали в наследство, а значит банку необходимо разбираться не с ними, а со страховой компанией, которая отказывается выплачивать деньги за страховку без заявления кредитной организации.

Сейчас областной суд готовит ответы на вопрос Верховного суда о том, почему изначально не был определен получатель страховой выплаты, которая в любом случае призвана погасить долг почившей старушки.

Екатерина Цой