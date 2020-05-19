Кредит под 2% дадут пострадавшему от пандемии бизнесу

Правительство и президент разрабатывают новые меры поддержки российского бизнеса в условиях пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно новой программе кредитования, банковские организации, которые присоединятся к ней, получат серьезную финансовую помощь от государства.

Кредитовать бизнес и НКО предложено под 2 процента. Тем, кто согласен работать на таких условиях, правительство распорядилось выделить 5,7 миллиардов рублей компенсации в счет недополученных доходов.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кабмина. Банки должны дать бизнесу не менее 248 миллиардов рублей на поддержку. Об этом говорится в уставе новой кредитной программы, разработанной президентом Владимиром Путиным.

Согласно плану, помощь от банков в виде льготных кредитов получат представители бизнеса, который наиболее сильно пострадал в результате карантинных мероприятий. Сфера обслуживания, транспорт, индустрия развлечений и прочие сферы могут рассчитывать на поддержку.

Кроме того, президент пообещал льготы тем, кто сохранит рабочие места.

Компании, который не увольняли сотрудников и их штат на 90 процентов не изменился, могут не выплачивать взятый кредит, расходы на себя возьмет государство. Те же, кто сократил работников, но оставил штат на 80 процентов, должны будут выплатить только половину суммы и процентов.

Напомним, среди прочего в эпоху пандемии российскому бизнесу анонсированы беспрецедентные меры поддержки. Налоговые послабления, отмена проверок бизнеса, отсрочка платежей по кредитам и страховым взносам, компенсация затрат на защитные средства - все это, по замыслу правительства, должно помочь отечественному бизнесу пережить трудные времена.