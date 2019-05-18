Значительная часть россиян не представляет свою жизнь без заемных средств. Если срочно понадобились деньги — люди идут в банк и берут кредит. Деньги уходят на приобретение каких-то значимых товаров, на поездку за границу, покупку машины и даже квартиры, сообщает DEITA.RU.

Кредит — это один из видов заработка не только финансовой организации, но и страховых компаний. Соглашаясь на заем всегда стоит помнить, ни один банк в ущерб себе работать не будет, какие скрытые сюрпризы готовит кредитный договор, рассказал эксперт.

НПФ

Чтобы взять кредит на максимально выгодных условиях, нужно перевести свою накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Таких сегодня много, значительная часть из них недолговечна. Переводя средства, помните, что эту процедуру можно делать не чаще, чем раз в пять лет., иначе проценты сгорят.

Страховка

Под 14,7 процента банк одобрил 959 тысяч, однако 20 процентов от суммы придется отдать по страховке. То есть, на руки можно получить всего лишь 770 тысяч рублей, остальные деньги остались банку, а их тоже придется возвращать.

Несчастный случай

Некоторые банки списывают различные суммы в качестве страховки от несчастного случая. Отмечается, что при получении информации о незапланированном предстоящем списании, следует обратиться в банк.

Екатерина Брязгунова