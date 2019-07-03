Банк России не исключает появления новых ограничительных мер, которые затормозят рост необеспеченного кредитования потребителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева рассказывает, что после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банкам станет выгодно выдавать кредиты на более долгий срок. Процентное соотношение по отношению к зарплате россиян снизится, а высокая закредитованность населения останется – ведь выплачивать кредит придется еще долго. В этой связи ЦБ предлагают принять дополнительные меры: IRB-подход.

Новый подход к оцениванию кредитных рисков и достаточности регулятивного капитала будет учитывать внутренние рейтинги заемщиков.

Более жесткие меры контроля и регулирования в области необеспеченного потребительского кредитования начнутся с первого октября 2019 года. ЦБ введет для банков обновленные надбавки по коэффициентам риска, чтобы сделать невыгодной выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким ПДН и решить проблему возрастающей закредитованности населения хотя бы таким способом.

Анастасия Туркова