Гражданам становится всё труднее выплачивать свои долги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты СРО НАПКА посчитали, что с 2014 года долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза. При этом, только с начала года уровень закредитованности населения достиг 16 триллионов рублей.

По данным специалистов, на сегодняшний день 75% экономически активных граждан имеют кредиты. Такой показатель соответствует уровню развитых стран, но беспокоиться всё же есть о чём.

Примерно 10% заемщиков, что составляет около 7 миллионов человек, имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей, что заставляет их отдавать на погашение кредита более половины своего дохода.

Целых 2,3 миллиона россиян и вовсе имеют ежемесячный доход всего в 20 тысяч рублей. После выплаты по кредитам им остаётся на жизнь всего 11-12 тысяч рублей на месяц.

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат.

Дмитрий Шевченко