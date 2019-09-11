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Кредитное «здоровье» россиян улучшилось
11 Сентябрь 2019, 14:00
Эксперты советуют не обольщаться, сообщает DEITA.RU.
Соотношение "плохих" долгов россиян к общей задолженности показало положительную динамику впервые за два года. Об этом сообщили специалисты Национального бюро кредитных историй.
Это означает, что россияне стали потихоньку возвращать свои долги банкам и выходить из кредитной ямы. При этом, эксперты считают, что данный тренд не продлится долго и уже совсем скоро показатели вернуться к прежнему, весьма удручающему уровню.
Дело в том, что, как считают специалисты, люди смогли перекредитоваться за счёт новых займов и тем самым смогли краткосрочно улучшить своё финансовое "здоровье". Однако, за таким улучшением может последовать обратный эффект, когда граждане загонят себя в долги ещё больше.
Главным фактором, который не даёт экспертам найти в данной картине позитивный тренд, это то то, что в России не увеличиваются реальные доходы населения, а значит, брать деньги на выплату кредитов у населения будет по посту неоткуда.
Дмитрий Шевченко
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