В Госдуме предложили модернизировать систему формирования кредитных историй, сообщает DEITA.RU.

Теперь для проверки кредитных обязательств граждан предлагают создать институт квалифицированных бюро кредитных историй. Система требует модернизации, нужно учитывать уровень развития современного рынка и финансовых технологий.

Ответить на вызовы времени, предположительно, смогут квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для них выдвинут особенно высокие требования по инфраструктуре. Это уменьшит количество БКИ и снизит расходы на создание дополнительной инфраструктуры. Граждане смогут быстрее получать необходимую информацию.

Банк России будет определять совокупную долговую нагрузку пользователей кредитных историй по принципу «одного окна». Под это разработают особый интерфейс, а ЦБ будет регулировать взаимодействие БКИ и пользователей кредитных историй.

Анастасия Туркова