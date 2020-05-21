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Кредитные каникулы оценили эксперты
Кредитные каникулы распространятся только на 20% кредитного портфеля МСП
Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) представили аналитику по кредитным каникулам и их влиянию на экономику, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Росконгресс.
По словам экспертов, главной особенностью пандемии является уменьшение экономической активности. Поэтому только пятая часть кредитного портфеля МСП будет затронута каникулами. За первые недели режима самоизоляции – кредитные каникулы оформили более 95% обратившихся представителей МСП.
При этом каникулы не должны сказаться на доходах кредитных организаций. Потому что проценты предприниматели все равно будут оплачивать. Предоставление каникул не должно сказаться на ликвидности банков, потому что большая часть портфеля предоставлена крупными банками.