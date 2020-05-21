telegr wh call

Новости

Мэрия запретила рубить деревья на скандальной стройке во Владивостоке

21 Май 2020, 09:15

Кредитные каникулы оценили эксперты

21 Май 2020, 08:15

Ожидать ли осадков в Приморье, рассказали синоптики

21 Май 2020, 07:15

Зарплаты россиян покатились вниз

21 Май 2020, 06:15

Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

21 Май 2020, 05:15

Новые правила покупки на AliExpress назвал эксперт

21 Май 2020, 04:15

Сенаторы хотят изменить Трудовой кодекс из-за пандемии

21 Май 2020, 03:15

Турция пустит россиян, но не для отдыха

21 Май 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Кредитные каникулы оценили эксперты

сбербанк банкомат терминал банк

Кредитные каникулы распространятся только на 20% кредитного портфеля МСП

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) представили аналитику по кредитным каникулам и их влиянию на экономику, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Росконгресс. 

По словам экспертов, главной особенностью пандемии является уменьшение экономической активности. Поэтому только пятая часть кредитного портфеля МСП будет затронута каникулами. За первые недели режима самоизоляции – кредитные каникулы оформили более 95% обратившихся представителей МСП. 

При этом каникулы не должны сказаться на доходах кредитных организаций. Потому что проценты предприниматели все равно будут оплачивать. Предоставление каникул не должно сказаться на ликвидности банков, потому что большая часть портфеля предоставлена крупными банками.

Читайте также:

Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра

Яма все глубже: кто и почему бежит с Дальнего Востока

Хазин объяснил, почему до россиян плохо доходят выделенные Путиным деньги

Иван Крышан

Популярное

Особый режим отменили в Приморье

В популярном районе Владивостока изменят схему движения

Приморский мэропад: в крае назревает смена элит

Досрочный выход на пенсию станет реальностью
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...