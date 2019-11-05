Кредиты не умрут: Центробанк помешал планам правительства

Центробанк свел на нет все прогнозы правительства о снижении со следующего года уровня закредитованности россиян, резко снизив ставку рефинансирования потребительских кредитов до 6,5 процентов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно обновленным прогнозам, из-за действия ЦБ РФ потребительский спрос в России не просто не снизится к следующему году, но еще и повысится гораздо раньше две тысячи двадцать четвертого года. Таким образом, по мнению финансовых экспертов правительства, регулятор нарушил логику исчисления трехгодового федерального бюджета, ведь «денежный план» на две тысячи двадцатый год рассчитывался исходя из грядущего снижения оборота розничной торговли до 0,6 процентов в связи со снижением выдачи денежных займов населению. Рост доходов, в число которых входят и «кредитные» деньги, ожидался только через год, а увеличения покупательского спроса до 2,7 процентов - через два.

Сейчас же эксперты говорят о том, что сроки наступления всех «ростов» и «увеличений» сократятся до нескольких месяцев. Правда, предполагается, что россияне будут брать кредиты не на «бытовой ширпотреб», а не более масштабные вещи.

«Судя по снижению ключевой ставки Центробанка, до конца текущего года банковские проценты могут начать движение в сторону снижения до такой степени, что уже в следующем году в России наметится серьезный рост ипотечного кредитования», - заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Чиновник отметил, что в распоряжении россиян окажутся более тридцати триллионов рублей, накопленных в банковских депозитах, для удовлетворения «кредитных желаний». Рябухи считает, что новооткрывшиеся факторы должны стать серьезной причиной для корректирования «бюджетных» планов правительства.

Кажется, что своими действиями ЦБ делает все, чтобы не допускать регресса по уровню закредитованности населения, но на деле все не так. С первого октября текущего года регулятор разработал специальную систему по расчету долговой нагрузки россиян, чтобы не позволить банкам и МФО выдавать заемщикам кредиты, которые последние не смогут выплатить без перехода за черту бедности. Грубо говоря, если на среднестатистическом россиянине уже «висит» кредит за автомобиль, который «съедает» более половины дохода, то ни одна финансовая организация не позволит ему дополнительно взять заем на, например, новый кухонный гарнитур. Сдерживание сохранится до погашения или снижения долговой нагрузки.

Отметим, что на сегодняшний день более тридцати девяти с половиной миллионов россиян или пятьдесят четыре процента от числа рабочего населения имеют долговые обязательства перед банками.

Екатерина Цой