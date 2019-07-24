Микрофинансовым организациям не оставят возможности выдавать гражданам России кредиты под залог жилья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН. Законопроект принят во втором чтении.

Промышляющие кредиторы-нелегалы лишатся возможности бросать тень на деятельность добропорядочных бизнесменов и создавать неприятности гражданам. Они больше не смогут присваивать чужое жилье мошенническими путями.

В настоящее время принятых правительством и ЦБ мер недостаточно, рынок нелегального кредитования ширится. Он увеличился за текущий год на пятнадцать процентов. Чтобы переменить ситуацию, был принят закон, запрещающий делать залогом жилье.

Анастасия Туркова