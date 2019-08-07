Центробанк паникует из-за действий и решений, принимаемых россиянами при расчете своего бюджета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Граждане загоняют себя в долги: необеспеченное потребительское кредитование в прошлом году выросло до двадцати двух процентов, говорит директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Рост долгов граждан уже нельзя перекрыть их номинальными доходами: денег попросту не хватит, чтобы расплатиться, добавляет Данилова. В предыдущем году необеспеченных потребительских кредитов выдано больше на 22,7 процентов.

Чтобы решить проблему, регулятор с начала октября заставит микрофинансовые организации рассчитывать долговую нагрузку для каждого конкретного гражданина. Учтут даже среднемесячный доход за последние шесть месяцев – такой механизм предлагает использовать ЦБ,

Анастасия Туркова