Крупнейший российский банк переходит на новые методы работы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Уже к концу следующего года Сбербанк перейдёт на 100% принятие решений о выдаче кредитов физическим лицам с помощью искусственного интеллекта.

Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин вв преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, уже сейчас на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, в банке выдаётся 100% кредитных карт и более 90% потребительских кредитов, а также половина ипотеки.

Ведяхин добавил, что в настоящее время в банке не осталось ни одного подразделения, где бы ни внедрялись технологии искусственного интеллекта.

Дмитрий Шевченко