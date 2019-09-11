Кремированный мужчина вернулся домой

В Кронштадте пожилая женщина обнаружила на своем пороге сына, которого она лично кремировала несколько месяцев назад. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сверхъестественное воссоединение родственников произошло спустя почти полгода разлуки. Выражение «даже смерть не разделит их» в этом случае звучит буквально.

А дело было так: жил-был у пожилой мамы 42-летний сын, страдающий рядом психических заболеваний, и вдруг пропал. В марте убитая горем 62-летняя родительница заявила об исчезновении ребенка в полицию, а уже через полтора месяца беглец нашелся в одном из городских моргов. Мама тело сына опознала и днями позже «упокоила» его душу в крематории.

На этом печальная история одной санкт-петербургской семьи должна была закончиться, если бы в сентябре кремированный сын не появился на пороге родного дома, пишет «Фонтанка».

Живой и здоровый мужчина в детали своего «воскрешения» особенно не вдавался. Говорит, жил себе с марта на улице северной столицы рядом со станцией метро «Ленинский проспект», думал о смысле жизни, а потом стало холодно, и он решил вернуться домой.

Екатерина Цой