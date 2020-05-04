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Кремль анонсировал новое совещание Путина
Президент продолжит обсуждать проблему распространения коронавируса
6 мая глава российского государства собирается провести очередное совещание с привлечением чиновников и экспертов по поводу сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
С соответствующим анонсом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что Владимир Путин традиционно заслушает доклады ответственных лиц о реализации мер противодействия распространению коронавиурса в России, а также заслушает рекомендации специалистов.
Напомним, что по итогам прошлого подобного совещания, президент поставил задачу правительству и профильным контрольным ведомствам разработать план постепенного снятия ограничительных мер после 12 мая.