Кремль анонсировал новое совещание Путина

6 мая глава российского государства собирается провести очередное совещание с привлечением чиновников и экспертов по поводу сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

С соответствующим анонсом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что Владимир Путин традиционно заслушает доклады ответственных лиц о реализации мер противодействия распространению коронавиурса в России, а также заслушает рекомендации специалистов.

Напомним, что по итогам прошлого подобного совещания, президент поставил задачу правительству и профильным контрольным ведомствам разработать план постепенного снятия ограничительных мер после 12 мая.