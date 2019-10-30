Кремль: благодаря санкциям выросло производство

Также Дмитрий Песков отметил, что не Россия была инициатором введения санкций, сообщает DEITA.RU.



Экономисты РАНХиГС провели исследование, по результатам которого стало понятно: россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за санкций. Такие данные попросили прокомментировать Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, передает РИА «ФАН».

Представитель Кремля отметил, что не знаком с деталями исследований, поэтому отказался их комментировать. При этом Песков подчеркнул, что не Россия стала инициатором введения санкций.

При этом от западных санкций Россия, безусловно, потерпела потери. Но они же стали стимулом для роста производства внутри страны.

Елена Миронова