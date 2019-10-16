telegr wh call

Новости

Назван самый дешевый способ справиться с ржавчиной на кузове

17 Октябрь 2019, 02:00

Примерное поведение водителя, за которое можно получить неожиданный штраф

17 Октябрь 2019, 01:15

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

17 Октябрь 2019, 00:30

Путин – чиновникам: «Надо искать другую работу»

16 Октябрь 2019, 23:45

Деньги обманутых дольщиков ушли за границу

16 Октябрь 2019, 23:20

Кремль намерен изменить правила выборов

16 Октябрь 2019, 23:15

Как вырастут детские пособия, рассказали в правительстве

16 Октябрь 2019, 22:45

Власти снова притесняют Росгвардию

16 Октябрь 2019, 22:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Кремль думает о замене «Единой России»

Кремль

В стране назрела новая проблема, готовая выливаться в протесты и массовые беспорядки. Чтобы ее урегулировать, высшая власть намерена создать новую политическую партию, сообщает DEITA.RU.

В России в скором времени может появиться новая политическая партия, крайне близкая к Кремлю. Эту партию, основной профильной темой которой станет экология, буквально создают кремлевские умы.

Как стало известно РБК от источников, близких к обсуждению вопроса создания партии, необходимость ее появления продиктована современными условиями. Россияне становятся все больше недовольны экологической ситуацией в стране, а это выливается в митинги, протесты и беспорядки.

По данным анализа компании «Минченко консалтинг», экология – одна из проблемных точек для власти. По итогам 2018 года ее назвали одной из тем, которая несет протестный потенциал.

Проблема в том, что существующие партии, вроде «Единой России» никогда не занимались экологий, а активисты, настроенные против власти, не будут связываться с этими представителями власти. Создание новой «зеленой» партии могло бы перевести обсуждение экологических проблем из плоскости митингов в плоскость дискуссий – уверены в Кремле.

Елена Миронова

Читайте также:

Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля

«Единая Россия» подписала себе смертный приговор — политолог

Единороссы сменят региональных руководителей

Популярное

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

ГИБДД вводит новый тест для водителей

ГИБДД рассказала неприятную правду о столичных водителях

Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган
Загрузка...
Загрузка...