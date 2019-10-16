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Кремль думает о замене «Единой России»
В стране назрела новая проблема, готовая выливаться в
протесты и массовые беспорядки. Чтобы ее урегулировать, высшая власть намерена
создать новую политическую партию, сообщает DEITA.RU.
В России в скором времени может появиться новая политическая партия, крайне близкая к Кремлю. Эту партию, основной профильной темой которой станет экология, буквально создают кремлевские умы.
Как стало известно РБК от источников, близких к обсуждению вопроса создания партии, необходимость ее появления продиктована современными условиями. Россияне становятся все больше недовольны экологической ситуацией в стране, а это выливается в митинги, протесты и беспорядки.
По данным анализа компании «Минченко консалтинг», экология – одна из проблемных точек для власти. По итогам 2018 года ее назвали одной из тем, которая несет протестный потенциал.
Проблема в том, что существующие партии, вроде «Единой России» никогда не занимались экологий, а активисты, настроенные против власти, не будут связываться с этими представителями власти. Создание новой «зеленой» партии могло бы перевести обсуждение экологических проблем из плоскости митингов в плоскость дискуссий – уверены в Кремле.
Елена Миронова