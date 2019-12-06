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«Кремль на проводе»: россияне разыграли Зеленского

зеленский

Президент был крайне вежлив – заранее готовился, сообщает DEITA.RU.

Российский пранкер Лексус рассказал, как ему удалось разыграть украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Лексуса, разговор с президентом начался с фразы «Кремль на проводе». Видимо, Зеленский с момента инаугурации готовился к звонкам пранкеров, поэтому отвечал серьезно и вежливо. Он ответил в духе комика:

«Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!»

Разговор закончился на фразе «Слава Украине». Лексус заявил, что не собирается больше звонить президенту Украины – он устал от обсуждения того, что происходит в соседней стране.

Елена Миронова

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