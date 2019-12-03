Кремль наконец объяснил скандальный закон

Многие считали, что это попытка отгородиться от внешнего мира, сообщает DEITA.RU.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал принятый недавно закон о предустановке российских приложений на новые смартфоны, телевизоры и другие гаджеты.

Как пишет РБК, Песков опроверг теорию о том, что это попытка России отгородиться от других стран. Задача нового закона – помочь российским производителям ПО конкурировать на рынке и побороть монополию.

Напомним, весь список приложений и гаджетов определит правительство. За продажу смартфонов без нужного ПО будут штрафовать до 1 млн рублей. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Елена Миронова