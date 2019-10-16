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Кремль намерен изменить правила выборов
Ряд идей, которые сейчас обсуждают в Администрации
президента, раскрыла глава ЦИК, сообщает DEITA.RU.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила журналистам, что власти намерены рассмотреть и обсудить ряд поправок в закон о выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Памфиловой, рассмотрение, предварительно, пройдет в конце ноября. Администрация президента и сама Памфилова рассмотрят предложения от экспертного совета. Среди прочего там содержатся предложения о новых правилах сбора и проверки подписей, а также возвращение избирательного залога и реформа муниципального фильтра.
Памфила прокомментировала, что указанные выше предложения – это минимум, который власти намерены усовершенствовать и довести до ума.
Елена Миронова