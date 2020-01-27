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6 Декабрь 2019, 18:15

Кремль назвал причину отставки Медведева

Медведев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причину отставки правительства Дмитрия Медведева, сообщает DEITA.RU.

Как пояснил Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», обновление состава кабинета министров связано с новыми задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным.

«Экстраординарная задача, и это требует правительства с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов», - отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на то, что у нового премьер-министра Михаила Мишустина есть определенный карт-бланш при формировании своей команды. При этом, именно Мишустин как председатель правительства несет ответственность перед государством.

Дмитрий Санников

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