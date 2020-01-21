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Кремль объяснил спешку с Конституцией
Ответственным органам дали сутки на написание отзыва к
проекту поправок, сообщает DEITA.RU.
Внесение поправок в Конституцию России движется со скоростью молнии. Не успел президент озвучить предложение в послании Федеральному собранию, как меньше чем через неделю законопроект о поправках уже был внесен в Госдуму. Теперь регионам, Верховному суду и Совету федерации дали сутки на изучение поправок и предоставление отзывов по ним. Такое решение принял Совет Госдумы.
Как пишет «Медуза», журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать такую спешку в принятии поправок. Песков отметил, что не видит в этом проблемы: это инициатива президента.
«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке», – объяснил Песков.
Елена Миронова