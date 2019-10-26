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Кремль объяснил, зачем списал миллиардные долги Африке
Такой щедрый жест поможет, в том числе, российским
компаниям, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние новости. Речь идет о списании 20 млрд долларов долгов африканским странам, сообщает РИА «ФАН».
По словам Пескова, России самой выгодно такое списание долгов. Дело в том, что из-за долговых обязательств страны не могли наладить бизнес друг с другом. Теперь, когда никаких препятствий нет, россияне могут развивать свой бизнес в странах Африки.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин принял участие в саммите «Россия – Африка». На полях саммита российский президент заявил о том, что Россия намерена увеличить количество бюджетных мест в вузах для граждан африканских стран.
Елена Миронова