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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кремль определился с 2019 годом

Москва. Кремль - Pixabay

В Кремле назвали главное достижение и неудачу прошедшего года, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал рост доходов населения главным достижением ушедшего года. По словам Дмитрия Пескова, последние годы этот макроэкономический показатель значительно падал, и только в прошлом году удалось изменить ситуацию.

Главным минусом 2019 года он назвал маленький рост экономики страны. При этом официальный представитель президента РФ отметил, что экономика и соцсистема устойчивы не смотря на внешние обстоятельства.

Напомним, что президент Владимир Путин в своем обращении рассказал про волшебство праздника, которое заключается в семейном уюте, которое передается из поколения в поколение.

Иван Юрьев

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