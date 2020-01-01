Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Кремль определился с 2019 годом
В Кремле назвали главное достижение и неудачу прошедшего года, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал рост доходов населения главным достижением ушедшего года. По словам Дмитрия Пескова, последние годы этот макроэкономический показатель значительно падал, и только в прошлом году удалось изменить ситуацию.
Главным минусом 2019 года он назвал маленький рост экономики страны. При этом официальный представитель президента РФ отметил, что экономика и соцсистема устойчивы не смотря на внешние обстоятельства.
Напомним, что президент Владимир Путин в своем обращении рассказал про волшебство праздника, которое заключается в семейном уюте, которое передается из поколения в поколение.
Иван Юрьев