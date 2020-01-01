Кремль определился с 2019 годом

В Кремле назвали главное достижение и неудачу прошедшего года, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал рост доходов населения главным достижением ушедшего года. По словам Дмитрия Пескова, последние годы этот макроэкономический показатель значительно падал, и только в прошлом году удалось изменить ситуацию.

Главным минусом 2019 года он назвал маленький рост экономики страны. При этом официальный представитель президента РФ отметил, что экономика и соцсистема устойчивы не смотря на внешние обстоятельства.

Напомним, что президент Владимир Путин в своем обращении рассказал про волшебство праздника, которое заключается в семейном уюте, которое передается из поколения в поколение.

Иван Юрьев