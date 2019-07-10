Оказалось, что студентка упала в обморок, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал журналистам комментарий насчет инцидента с упавшей на кортеж студенткой. Слова пресс-секретаря Владимира Путина передает РИА Новости.

Оказалось, что информация от «Коммерсанта» об упавшей девушке не вполне правда. В статье указано, что студентка упала на кортеж, и ее поднял сам президент. На деле оказалось, что ЧП произошло в аудитории: одной из присутствующих стало плохо. Девушка почти упала в обморок.

«Просто перенервничала», – уточнил Песков.

Врачи президента оказали студентке помощь. И она пришла в себя.

Елена Миронова