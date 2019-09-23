Кремль ответил на обвинения WADA

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медаль, спорт

WADA не верит результатам российских спортсменов без допинга, сообщает DEITA.RU

Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков дал ответ Всемирному антидопинговому агентству по поводу обвинений российских спортсменов в злоупотреблении запрещенных стимуляторов.

По сообщению ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что соответствующие спортивные ведомства России ответят на все интересующие WADA в течение трех недель. Обвинения в подмене реальных показателей допинг-контроля доведены до сведения представителей РУСАДА.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, эксперты WADA обвинили Московскую антидопинговую лабораторию в преступном сокрытии фактов употребления российскими спортсменами запрещенных препаратов для повышения выносливости на соревнованиях.

Если результаты расследования докажут, что Россия действительно закрывала глаза на системное употребление допинга, то встанет вопрос об отводе наших спортсменов от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Под подозрения находятся двести девяносто восемь спортсменов России.  

Екатерина Цой

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