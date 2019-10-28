Кремль перенес губернаторские отставки

Отставку двух дальневосточных губернатором перенесли на весну, передает DEITA.RU. Об этом заявил источник близкий к Кремлю корреспонденту газеты «Ведомости».

Ожидаемых отставок текущей осенью не предвидится, возможно, со своих должностей будут сняты один или два губернатора, но это максимум.

Проанализировав полученный опыт, власти пришли к выводу, что осенние отставки крайне опасная акция. Во-первых, по словам собеседника издания, передавать дела в осенне-зимний период плохо, потому что отопительный сезон должен пройти нормально. Во-вторых, что немаловажно, нового назначенца местные жители позитивно и радостно воспринимают только первые пару месяцев, потом ситуация меняется. В связи с этим эффект новизны в предвыборной кампании использовать становится очень сложно.

По словам источника, предполагаемые отставки губернатора Еврейской автономии Александра Левинталя и главы Камчатки Владимира Илюхина тоже перенесены на весну.

Отметим, осенью 2020 года выборы глав регионов пройдут в 16 регионах.

Екатерина Брязгунова