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Кремль посоветовал губернаторам чаще плакать

Москва, Кремль

Главам регионов России посоветовали присоединиться к политическому «искреннему» тренду - пускать слезы перед народом при любом удобном случае. Об этом сообщает DEITA.RU.

Коучи-политтехнологи Кремля считают, что у плачущего губернаторам шанс выиграть выборы гораздо больше, чем у более сдержанного соперника на политическом поприще. В качестве иллюстрации к совету, который буквально звучит, как: «вытирать слезы жителям и плакать самим», эксперты привели случай с Александром Осиповым, который возглавил Забайкальский регион благодаря «новой искренности».

Также на кремлевской семинаре раскрыли и другие «фишки». Помимо слез, трендовым губернаторам необходимо регулярно помогать старушкам перейти через дорогу и уделять повышенное внимание социальным сетям, чтобы «больше работать с народом». Дополнительно коучи предложили политикам не стесняться делать ставки на «звезд» - задуматься над выдвижением на руководящие посты известных в народе деятелей культуры, которые «лояльно относятся к действующему правительству».  

О советах, связанных с реальной работой непосредственно с заявлениями граждан, которые регулярно приходят по адреса региональных администраций, ничего не известно. Наверное, «трендовые» губернаторы не должны тратить «новую искренность» на подобные немодные вещи.

Екатерина Цой

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