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Кремль поставит оценки губернаторам по итогам пандемии

Москва, Кремль

Кремль оценит опыт передачи губернаторам части полномочий для борьбы с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опыт передачи части полномочий главам российских регионов для борьбы с коронавирусом будет проанализирован.

По словам Дмитрий Пескова,  перед тем, как президент принял решение о передаче этих полномочий, ситуация была тщательно проработана, проведена оценка потребности и возможных последствий, это не было скоропалительным решением.

«В целом, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно, этот опыт будет проанализирован, будут даны соответствующие оценки», - сказал пресс-секретарь президента России.

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