Кремль придумал, как «съесть» Фургала

Объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем может положить конец карьере оппозиционного губернатора Сергея Фургала. В таком случае новый субъект может возглавить Гольдштейн, сообщает DEITA.RU

Назначение нового губернатора ЕАО усилило слухи о возможном объединении Еврейской автономной области с Хабаровским краем. Они, собственно, циркулируют с самого начала – с момента образования ЕАО в 1934 году. Один из беднейших регионов России считается придатком хабаровской экономики и существует лишь за счет дотаций из федерального бюджета. Еврейским он быть перестал, с тех пор как титульная нация начала перебираться в Израиль. Согласно статистике, на сегодняшний день в ЕАО проживает менее 1% евреев. И есть опасения по замене их китайским населением, так как мощный сосед проявляет интерес к территории, пока реализуя там сельскохозяйственные проекты. В такой ситуации нужно идти по пути оптимизации, считают эксперты.

Так, по мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, нужно дать возможность ЕАО войти в состав Хабаровского края, с сохранением своего автономного статуса, как когда-то Корякский АО вошел в состав Камчатского края.

«В существующих реалиях объединение Камчатки и Чукотки или Хабаровского края и Еврейской автономной области – чисто аппаратные решения, связанные с распределением ресурсов. Причём, если идея относительно Камчатки - оригинальная, но, скорее всего, неисполнимая, то про объединение Хабаровского края и ЕАО речь и вправду идёт. А вот побочные решения, например, отдать какую-то часть территории Магаданской области, а какую-то часть Амурской области – это уже сугубо политические решения. Поэтому, конечно, расстановку сил это может изменить, именно поэтому сейчас ЕАО скорее могут присоединить к Амурской области, чем к Хабаровскому краю, где у власти находится оппозиционный губернатор Фургал", - комментировал ситуацию DEITA.RU эксперт.

Однако со сменой лидера ЕАО эта идея заиграла новыми красками. Некоторые эксперты полагают, что таким ходом – объединением Еврейской области с Хабаровском, как раз таки можно избавиться от неугодного губернатора. Ведь совсем необязательно именно Фургал должен возглавить объединенный регион. Им вполне может стать и новый глава ЕАО Гольдштейн.

Таким образом кремль может убить двух зайцев: убрать оппозиционера и избавиться от слабого звена в ДФО.

По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, идея красивая, но мало осуществимая.

«Не думаю, что такая «военная хитрость» сработает. У нового образования в любом случае должен быть избираемый глава, а тот факт, что сегодня Фургал легко повторит свою победу – тяжело оспорить. Хотя идея, безусловно, красивая, решила бы массу вопросов. Кстати, новый регион можно было бы назвать Хабаровско-Еврейским краем, тем самым уйдя от статуса «автономии». Но, увы, для «единоросов» сегодня она мало осуществима. Пока что им придется побеждать на выборах в ЕАО, где, кстати, ЛДПР вполне может повторить свою победу 2018 года, избрав в качестве главы «еврейки» своего ставленника. Полагаю, что именно эта возможность и должна стать одной из главных тем, на которой Фургал бы мог расторговаться с федералами, обменяв на лояльное к себе отношение свое обещание отказаться от участия партии на выборах», - считает Илья Гращенков.

Что касается нового главы ЕАО, Ростислав Гольдштейн - это сильный игрок, удобный сразу нескольким командам. Относительно хорошие отношения у Гольдштейна и с Кожемяко, а также с рядом местных элит, отметил эксперт.

«Сама по себе ЕАО не очень интересна как субъект небогатый и проблемный. Но в период 2020-2024 все территории обретают особый политический статус, и на пограничной «еврейке» будут играть разные группы. С одной стороны, безусловно, полпредство, которое будет разыгрывать свою партию между ЕАО, Амурской областью и Хабаровским краем. Не по присоединению друг к другу, но по экономическому и политическому взаимодействию, в том числе и при нарезке округов в ГД в 2021 году», - заявил глава Центра развития региональной политики.

Напомним, накануне, 16 декабря, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил ЕАО нового губернатора Ростислава Гольдштейна. Александр Левинталь ушел «по собственному» после скандала со срывом старта отопительного сезона.

Вокруг Сергея Фургала же, похоже, тучи сгущаются, причем «грязно, непрофессионально и некрасиво», отмечает сам неугодный губернатор. Как прошел год «неправильного» губернатора, читайте в материале DEITA.RU.

Светлана Алеутская