В школах России хотят ввести уроки семейных ценностей. Таким образом власти хотят воспитать у молодежи уважение к институту брака, сообщает DEITA.RU.



Школьникам будут преподавать психологию семейной жизни в целях воспитания ответственности перед партнером.

Депутаты озаботились этим после того, как были опубликованы шокирующие данные. По статистике, за 2018 год в России зарегистрировано 584 тысячи разводов. Бракосочетаний за прошлый год зарегистрировано 917 тысяч. Таким образом, в России разводом заканчивается более 50% браков.

По данным Росстата, так мало россияне не женились еще никогда с начала 21 века. Однако этому есть разумное объяснение - женятся сейчас в основном люди, родившиеся в начале девяностых, а их рождалось в то тяжелое время не так уж и много.

Инициатива депутатов возвращает нас в советское школьное прошлое, где предмет психологии семейной жизни был обычным делом в школьной программе.

Примечательно, что одиозный протоиерей Дмитрий Смирнов высказался против введения в школы курса основ семейной жизни. Он считает, что это не способно остановить процесс разрушения семейных ценностей. Процесс этот - явление естественное. Люди живут для себя, потому что могут себе это позволить. Порог «условной молодости» повысился чуть ли не до сорока лет, и в этом возрасте быть одиноким - незазорно.

Отсутствие супруга или супруги не вызывает осуждения у окружающих. Массовый культ «вечно молодых» уверенно выполняет свою функцию. В конце концов, жить стало легче - наличие надежного плеча рядом уже совсем не обязательно.

Эксперты отмечают, что рост количества браков можно ожидать только после 2025 года.

Василий Кучин