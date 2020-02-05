Кремль прокомментировал индексацию пенсий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенные Путиным поправки в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU. Одна из них – закрепление обязательства государства индексировать пенсии.



По словам Пескова, закрепление индексации пенсий в главном законе страны – большая нагрузка на государство. Однако, пишет «Российская газета», страна к этому готова.

Также Пескова попросили объяснить слова президента о том, что поправки продиктованы жизнью. Дмитрий Песков отметил, что Путин имел в виду необходимость гарантировать пенсионерам индексацию выплат: она прописана в законах, однако новые законы и акты могут ее отменять или уменьшать. Песков также отметил – закрепление нормы об индексации пенсий в Конституции не позволит обходить этот закон и отменять его другими актами.