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19 Август 2019, 19:45

Кремль прокомментировал инициативу насчет педофилов

тюрьма

Люди предлагают ужесточить наказание против них, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ужесточить наказания для педофилов. В частности, Пескова попросили высказать мнение насчет предложения депутата Госдумы Оксаны Пушкиной.

Пушкина предложила обязать все освободившихся заключенных представляться соседям. Речь идет только о тех, кто отсидел за преступления, совершенные против детей.

Песков отметил, что не в курсе такого предложения.

Елена Миронова 

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