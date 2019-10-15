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Кремль прокомментировал инициативу насчет педофилов
Люди предлагают ужесточить наказание против них, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ужесточить наказания для педофилов. В частности, Пескова попросили высказать мнение насчет предложения депутата Госдумы Оксаны Пушкиной.
Пушкина предложила обязать все освободившихся заключенных представляться соседям. Речь идет только о тех, кто отсидел за преступления, совершенные против детей.
Песков отметил, что не в курсе такого предложения.
Елена Миронова
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