Кремль прокомментировал отставки губернаторов

Ранее появилась информация о том, что своих постов в ближайшее время лишатся сразу несколько глав регионов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о губернаторских отставках. Так, Кремль попросили прокомментировать новости о том, что во второй половине октября начнется масштабная волна губернаторских отставок.

Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует такие вещи, не будет новостей и сейчас. Он также подчеркнул, что ротации среди глав регионов – нормальный процесс.

Напомним, среди кандидатов на вылет два дальневосточника: губернаторы ЕАО и Камчатки.

Елена Миронова