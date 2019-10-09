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Кремль прокомментировал отставки губернаторов
Ранее появилась информация о том, что своих постов в
ближайшее время лишатся сразу несколько глав регионов, сообщает DEITA.RU со ссылкой
на РИА «ФАН».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о губернаторских отставках. Так, Кремль попросили прокомментировать новости о том, что во второй половине октября начнется масштабная волна губернаторских отставок.
Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует такие вещи, не будет новостей и сейчас. Он также подчеркнул, что ротации среди глав регионов – нормальный процесс.
Напомним, среди кандидатов на вылет два дальневосточника: губернаторы ЕАО и Камчатки.
Елена Миронова