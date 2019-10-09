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19 Август 2019, 19:45

Кремль прокомментировал отставки губернаторов

Дмитрий Песков

Ранее появилась информация о том, что своих постов в ближайшее время лишатся сразу несколько глав регионов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о губернаторских отставках. Так, Кремль попросили прокомментировать новости о том, что во второй половине октября начнется масштабная волна губернаторских отставок.

Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует такие вещи, не будет новостей и сейчас. Он также подчеркнул, что ротации среди глав регионов – нормальный процесс.

Напомним, среди кандидатов на вылет два дальневосточника: губернаторы ЕАО и Камчатки.

Елена Миронова

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