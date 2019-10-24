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Кремль прокомментировал отставку Путина
По достижении указанного возраста госслужащих необходимо
увольнять, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о максимальном возрасте госслужащих в России. Тему подняли после увольнения 70-летнего главы СПЧ Михаила Федотова.
У Пескова спросили, произойдет ли то же самое со всеми чиновниками и госслужащими, пишет РИА Новости. В вопросе содержался намек на возраст российского президента, которому в начале октября исполнилось 67 лет.
Песков заявил, что предельный возраст для чиновников на службе – 70 лет. Однако иногда принимаются индивидуальные решение, которые позволяют работать дольше.
Что касается отставки президента, Песков напомнил, что по Конституции предельный возраст главы страны не ограничен. Кремль также пока не подыскивает преемников - президентский цикл Путина в самом разгаре, и до выборов еще далеко.
Елена Миронова