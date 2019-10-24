telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Кремль прокомментировал отставку Путина

Путин

По достижении указанного возраста госслужащих необходимо увольнять, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о максимальном возрасте госслужащих в России. Тему подняли после увольнения 70-летнего главы СПЧ Михаила Федотова.

У Пескова спросили, произойдет ли то же самое со всеми чиновниками и госслужащими, пишет РИА Новости. В вопросе содержался намек на возраст российского президента, которому в начале октября исполнилось 67 лет.

Песков заявил, что предельный возраст для чиновников на службе – 70 лет. Однако иногда принимаются индивидуальные решение, которые позволяют работать дольше.

Что касается отставки президента, Песков напомнил, что по Конституции предельный возраст главы страны не ограничен. Кремль также пока не подыскивает преемников - президентский цикл Путина в самом разгаре, и до выборов еще далеко.

Елена Миронова

Читайте также:

Россияне придумали, как заработать на Путине

Народу рассказали о преемнике Путина

Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...