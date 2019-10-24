Кремль прокомментировал отставку Путина

По достижении указанного возраста госслужащих необходимо увольнять, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о максимальном возрасте госслужащих в России. Тему подняли после увольнения 70-летнего главы СПЧ Михаила Федотова.

У Пескова спросили, произойдет ли то же самое со всеми чиновниками и госслужащими, пишет РИА Новости. В вопросе содержался намек на возраст российского президента, которому в начале октября исполнилось 67 лет.

Песков заявил, что предельный возраст для чиновников на службе – 70 лет. Однако иногда принимаются индивидуальные решение, которые позволяют работать дольше.

Что касается отставки президента, Песков напомнил, что по Конституции предельный возраст главы страны не ограничен. Кремль также пока не подыскивает преемников - президентский цикл Путина в самом разгаре, и до выборов еще далеко.

Елена Миронова