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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

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старость, пенсия

Информация о повышении пенсионного возраста заставила Кремль дать официальный комментарий, сообщает DEITA.RU.

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня. Вопросы же Дмитрий Песков предложил задавать авторам подобных заявлений.

Накануне член Экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский взорвал информационную бомбу: по его словам, «в коридорах власти» обсуждается идея еще одного повышения пенсионного возраста — на 3 года и для мужчин, и для женщин.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение происходит поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию увеличивается на полгода.

Между тем, пятилетнее повышение пенсионного возраста не коснется части прекрасной половины россиян. Многодетные и «особенные» матери выйдут на пенсию по старым правилам.

Дмитрий Санников

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