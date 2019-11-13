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Кремль прокомментировал рабочее 31 декабря

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Пресс-секретарь президента высказал свое мнение на этот счет, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возмущающую многих россиян новость: рабочий день 31 декабря. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Дмитрия Пескова, нет повода для обсуждения: это обычный день в календаре, в этом году не повезло – он будет рабочим.

«Не вижу повода для дискуссии», – заявил Песков, добавив, что россиян предупредили об этом заранее.

Напомним, в этот Новый год отдыхать россияне будут совсем немного: с 1 по 8 января.

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