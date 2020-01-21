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Любимое развлечение россиян оказалось вне закона
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Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ
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Кремль прокомментировал уход Чайки с поста
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Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении
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Вслед за Медведевым три министра лишись постов
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Кремль прокомментировал уход Чайки с поста
Его место должен занять заместитель Бастрыкина, сообщает
DEITA.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ротацию кадров в Генпрокуратуре. Как пишет РИА Новости, журналисты задали вопрос о судьбе бывшего генпрокурара Юрия Чайки.
По словам Пескова, до сих пор никаких назначений на новую должность для Юрия Чайки не произошло. Как только это случится, россиян обещали проинформировать.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Чайка покинул пост главы Генпрокуратуры в связи с переходом на новую работу. Чем именно он займется, пока неизвестно. На его место предложили кандидатуру заместителя СК.
Елена Миронова