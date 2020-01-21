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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кремль прокомментировал уход Чайки с поста

Юрий Чайка, конференция

Его место должен занять заместитель Бастрыкина, сообщает DEITA.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ротацию кадров в Генпрокуратуре. Как пишет РИА Новости, журналисты задали вопрос о судьбе бывшего генпрокурара Юрия Чайки.

По словам Пескова, до сих пор никаких назначений на новую должность для Юрия Чайки не произошло. Как только это случится, россиян обещали проинформировать.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Чайка покинул пост главы Генпрокуратуры в связи с переходом на новую работу. Чем именно он займется, пока неизвестно. На его место предложили кандидатуру заместителя СК.

Елена Миронова

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