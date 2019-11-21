Кремль прокомментировал возвращение прямых выборов мэров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения прямых выборов глав городов и районов, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Дмитрий Песков, у Кремля пока нет сформулированной позиции по возможности возвращения прямых выборов глав городов и районов. При этом, пресс-секретарь главы государства оговорился, что на экспертном уровне тема неоднократно ставилась на повестку дня, но пока не была финализирована.

Ранее на полях форума «Города России 2030» полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил обсудить возвращение прямых выборов мэров муниципальных образований первого уровня. К нему в России относят городские и сельские поселения. Полпред заявил, что нынешняя система избрания глав вызывает много споров.

Впрочем, с введением понятия «муниципальный округ», предложение полпреда становится менее актуальным, ведь при объединении с районными властями в окружные, властей городских и сельских поселений не будет. Да, процесс реформирования затронет не все муниципальные образования, но значительное их число.

Также президент России Владимир Путин во время Госсовета по вопросам здравоохранения обращал внимание на то, что муниципальный уровень власти отделен от государства. А из-за разрыва между государственным и муниципальным управлением, возникают проблемы в здравоохранении и в образовании.

На Дальнем Востоке вопрос прямых выборов глав регионы решают по-своему. В Приморском крае депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента сняли с рассмотрения такой законопроект. В соседнем Хабаровском крае Законодательная Дума вернула прямые выборы глав муниципальных районов. Возврат «прямых» выборов позволит повысить уровень политической конкуренции», - подчеркнул на заседании регионального парламента глава субъекта Сергей Фургал.

Дмитрий Санников