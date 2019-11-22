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19 Август 2019, 19:45

Кремль сказал, накажут ли чиновников за истерию с водительскими справками

Кремль

Из-за приказа, который отменили за день до вступления в силу, люди ломились в наркодиспансеры по всей стране, сообщает DEITA.RU.

Будут ли в Кремле наказывать чиновников за чехарду с приказом об изменении порядка медосмотра для водителей при получении справки – рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

Власти страны не считают нужным наказывать за рабочий процесс, сказал Дмитрий Песков. Он также назвал внезапную отмену приказа Минздрава «корректировкой» и «рабочим процессом».

Также представитель Кремля отметил, что чиновники Министерства не согласовывали с администрацией президента такие изменения. Но там понимают, что Минздрав действовал из лучших побуждений.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал нововведения в прохождении медкомиссии «чушью».

Елена Миронова

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