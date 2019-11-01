Кремль требует работать лучше и больше

Правительству России поставили в задачу новый план по инвестициям. Кремль срочно требует работать лучше и больше, сообщает DEITA.RU.

По итогам заседания правительства профильным министрам поставили сложную задачу - ускорить рост инвестиций в основной российский капитал и повысить до 25 процентов их долю в отечественном ВВП. Ответственность за результат возложена на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

У министров не так много времени, чтобы что-то придумать. Согласно поручению, уже 16 декабря чиновники обязаны предоставить план действий. Особое внимание уделено регионам. Региональный процент инвестиции ВВП и вовсе должен быть не менее 27 процентов. Эти задачи заточены уже под следующий год.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, к концу года текущего объем инвестиций в российскую экономику достигнет 21, 6 процента. При этом, ожидали эксперты чуть меньше - 21,2. Это максимальный уровень поступлений с 2007 года.

Главы регионов и министры срочно приступают к поиску недостающих до генплана 3,5 процентов. Первое полугодие 2020-го станет определяющим, удалось достичь целей, или денег снова не нашли.

Кто же является главным источником инвестиций в отечественную экономику? Как ни странно, по данным Консультативного совета по иностранным инвестициям, больше всего в российскую экономику инвестируют американцы. В два раза больше, чем европейцы, и в пять раз больше, чем азиаты.

Так, средний объем инвестиций из США на один проект составляет 224 миллиона долларов. В то время, как европейские инвесторы вкладывают в Россию около 90 миллионов, а азиатские деньги в этой сфере колеблются в области 40 миллионов.

Однако у Центробанка другие данные. Так, по информации ЦБ, больше всего в Россию инвестировал Кипр ($135,5 млрд, или 27% всех инвестиций) и Люксембург (10%). Но здесь надо понимать, что подавляющее большинство этих денег - это деньги самих российских бизнесменов, которые вернулись в стану через юрисдикции других стран. Так что обольщаться не стоит.

Как свидетельствуют те же данные Центробанка, в лидерах-инвесторах есть Багамские острова и Бермудский острова. Америка же только на 18 позиции, а Китай - на 22-ой. Не стоит забывать, что многие американские компании работают в России уже почти 30 лет, а китайцы в среднем - 11. Бизнес довольно молодой.

По информации Консультативного совета по иностранным инвестициям, китайский бизнес больше всего недоволен низкой производительностью труда в России. За статистикой далеко ходить не надо. Сейчас около 20 китайских предприятий в ТОРах Приморья и свободном порту Владивостока. «Поворот на восток» идет со скрипом.

Практически каждый год власти трубят о небывалом притоке инвестиций в сферы туризма, деревообработки, сельское хозяйство и переработка дикоросов. Но неповоротливая машина бюрократии и системная ненадежность российской экономики богачей из Азии отпугивают - незачем лишние проблемы при негарантированных барышах.

В этой связи, министры и главы регионов получили сложную задачу. Фигурально выражаясь, теперь предстоит «из любой ерунды выжать чистый бензин» и добыть инвестиции там, где ими и не пахнет.

Василий Кучин