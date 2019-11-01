Новости
Правила охраны детских садов ужесточат
1 Ноябрь 2019, 22:15
Кремль требует работать лучше и больше
1 Ноябрь 2019, 22:00
Школьников заставят сдавать еще один экзамен
1 Ноябрь 2019, 21:45
МВД озвучило, сколько зарабатывают банковские мошенники
1 Ноябрь 2019, 21:15
Проверить где угодно: ГИБДД развязали руки
1 Ноябрь 2019, 21:00
Негде жить: цены на аренду квартир выросли на 27%
1 Ноябрь 2019, 20:45
Государство оплатит самые дешевые лекарства
1 Ноябрь 2019, 20:15
«Когда надевать?» - Росстандарт ответил на главный вопрос сезона
1 Ноябрь 2019, 20:00
Кремль требует работать лучше и больше
Правительству России поставили в задачу новый план по инвестициям. Кремль срочно требует работать лучше и больше, сообщает DEITA.RU.
По итогам заседания правительства профильным министрам поставили сложную задачу - ускорить рост инвестиций в основной российский капитал и повысить до 25 процентов их долю в отечественном ВВП. Ответственность за результат возложена на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.
У министров не так много времени, чтобы что-то придумать. Согласно поручению, уже 16 декабря чиновники обязаны предоставить план действий. Особое внимание уделено регионам. Региональный процент инвестиции ВВП и вовсе должен быть не менее 27 процентов. Эти задачи заточены уже под следующий год.
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, к концу года текущего объем инвестиций в российскую экономику достигнет 21, 6 процента. При этом, ожидали эксперты чуть меньше - 21,2. Это максимальный уровень поступлений с 2007 года.
Главы регионов и министры срочно приступают к поиску недостающих до генплана 3,5 процентов. Первое полугодие 2020-го станет определяющим, удалось достичь целей, или денег снова не нашли.
Кто же является главным источником инвестиций в отечественную экономику? Как ни странно, по данным Консультативного совета по иностранным инвестициям, больше всего в российскую экономику инвестируют американцы. В два раза больше, чем европейцы, и в пять раз больше, чем азиаты.
Так, средний объем инвестиций из США на один проект составляет 224 миллиона долларов. В то время, как европейские инвесторы вкладывают в Россию около 90 миллионов, а азиатские деньги в этой сфере колеблются в области 40 миллионов.
Однако у Центробанка другие данные. Так, по информации ЦБ, больше всего в Россию инвестировал Кипр ($135,5 млрд, или 27% всех инвестиций) и Люксембург (10%). Но здесь надо понимать, что подавляющее большинство этих денег - это деньги самих российских бизнесменов, которые вернулись в стану через юрисдикции других стран. Так что обольщаться не стоит.
Как свидетельствуют те же данные Центробанка, в лидерах-инвесторах есть Багамские острова и Бермудский острова. Америка же только на 18 позиции, а Китай - на 22-ой. Не стоит забывать, что многие американские компании работают в России уже почти 30 лет, а китайцы в среднем - 11. Бизнес довольно молодой.
По информации Консультативного совета по иностранным инвестициям, китайский бизнес больше всего недоволен низкой производительностью труда в России. За статистикой далеко ходить не надо. Сейчас около 20 китайских предприятий в ТОРах Приморья и свободном порту Владивостока. «Поворот на восток» идет со скрипом.
Практически каждый год власти трубят о небывалом притоке инвестиций в сферы туризма, деревообработки, сельское хозяйство и переработка дикоросов. Но неповоротливая машина бюрократии и системная ненадежность российской экономики богачей из Азии отпугивают - незачем лишние проблемы при негарантированных барышах.
В этой связи, министры и главы регионов получили сложную задачу. Фигурально выражаясь, теперь предстоит «из любой ерунды выжать чистый бензин» и добыть инвестиции там, где ими и не пахнет.
Василий Кучин