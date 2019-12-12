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Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов

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Представитель президента уверен – преступники много лет скрываются в Европе, сообщает DEITA.RU.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков поделился информацией российских спецслужб. Песков рассказал о том, где скрываются террористы.

Так, по мнению пресс-секретаря российского президента, большое количество людей, приастных к совершению терактов в России, до сих пор скрывается в странах Европы. Речь, как пишет РИА Новости, идет в основном о преступлениях, совершенных на Кавказе.

Так, российские спецслужбы не разглашают имена терристов, которых ищут. Однако точно известно, что в Европе они скрываются совершенно легально: имеют виды на жительство и гражданство. Песков подчеркнул: страшные убийцы ходят по улицам средь бела дня и не скрываются.

Россия до сих пор ведет следственные действия по тем событиям – это должно помочь в выдаче преступников РФ.

Елена Миронова

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