Новости
Госдума приняла поправки в закон о пенсии
13 Декабрь 2019, 00:30
МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы
12 Декабрь 2019, 23:45
Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
12 Декабрь 2019, 23:15
Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году
12 Декабрь 2019, 22:45
Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов
12 Декабрь 2019, 22:15
Шойгу сообщил о ЧП в армии
12 Декабрь 2019, 21:45
Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры
12 Декабрь 2019, 21:15
Поборы с бизнеса увеличат в разы
12 Декабрь 2019, 20:45
Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов
Представитель президента уверен – преступники много лет
скрываются в Европе, сообщает DEITA.RU.
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков поделился информацией российских спецслужб. Песков рассказал о том, где скрываются террористы.
Так, по мнению пресс-секретаря российского президента, большое количество людей, приастных к совершению терактов в России, до сих пор скрывается в странах Европы. Речь, как пишет РИА Новости, идет в основном о преступлениях, совершенных на Кавказе.
Так, российские спецслужбы не разглашают имена терристов, которых ищут. Однако точно известно, что в Европе они скрываются совершенно легально: имеют виды на жительство и гражданство. Песков подчеркнул: страшные убийцы ходят по улицам средь бела дня и не скрываются.
Россия до сих пор ведет следственные действия по тем событиям – это должно помочь в выдаче преступников РФ.
Елена Миронова