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Кремль вмешался в дело об утечке данных клиентов Сбербанка
Эта утечка самая опасная, по заявлению СМИ: продавец
предлагает не только данные, но и запись голосов клиентов, сообщает DEITA.RU.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, в которую попал крупнейший российский банк – Сбербанк. Речь идет об информации о продаже персональных данных клиентов банка. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, Кремль верит заявлениям Грефа о том, что утечки не было – никакая база клиентов Сбербанка на миллион строк не продается в Сети.
Также Песков отметил, что власти в курсе, что Сбербанк ведет серьезную работу, направленную на предотвращение киберпреступлений.
Елена Миронова