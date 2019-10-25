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19 Август 2019, 19:45

Кремль вмешался в дело об утечке данных клиентов Сбербанка

Москва, Кремль

Эта утечка самая опасная, по заявлению СМИ: продавец предлагает не только данные, но и запись голосов клиентов, сообщает DEITA.RU.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, в которую попал крупнейший российский банк – Сбербанк. Речь идет об информации о продаже персональных данных клиентов банка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль верит заявлениям Грефа о том, что утечки не было – никакая база клиентов Сбербанка на миллион строк не продается в Сети.

Также Песков отметил, что власти в курсе, что Сбербанк ведет серьезную работу, направленную на предотвращение киберпреступлений.

Елена Миронова

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