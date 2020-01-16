«Кремлевские страсти»: как назначали Мишустина

Стали известны подробности назначения Михаила Мишустина премьер-министром, а также возможные в связи с этим пертурбации в правительстве, сообщает DEITA.RU.



Как утверждает в своем блоге известный политический журналист Михаил Зыгарь, назначению предшествовал ряд важных событий и решений.

Так, вплоть до 14 января президент Владимир Путин размышлял о фаворитах на должность. В итоге претендентов оставалось двое - мэр Москвы Сергей Собянин и глава ФНС Михаил Мишустин.

Выбор в сторону последнего был сделан по нескольким причинам: Мишустин независим от силовиков, а с некоторыми даже находится в конфронтации. С кем именно, источник не уточняет. Второе - он хорошо знает финансовую систему и является ее важной частью. И третье - он не обременен истоме популизма, которая могла бы негативно повлиять на его образ в глазах народа.

Кандидатура Мишустина поддержали несколько влиятельных политиков: Алексей Кудрин, Ковальчук и Сергей Кириенко. Собянина же поддерживала часть аппарата правительства, да и Дмитрий Медведев склонялся к его кандидатуре.

Как пишет Зыгарь, Михаил Мишустин имеет еще один важный плюс - он неплохо знаком с губернаторами, знает крупный бизнес и постоянно находится на контакте с региональными элитами, что важно в контексте усиления влияния местных властей.

В канун принятия решения Дмитрий Медведев уже знал, что свой пост он покинет. Семья Дмитрия Анатольевича, узнав о решении, уехала отдыхать в Альпы. Сам премьер, по информации источника, хотел уйти работать в структуры Газпрома, но этому воспротивился Владимир Путин.

С новым назначением правительство восстанавливает утраченные позиции и станет оператором экономических процессов. В ближайшее время ожидается пересмотр подходов к выполнению нацпроектов.

Изменению подвергнутся ряд затратных инициатив, в том числе пакет Яровой. Каким именно - покажет время. Еще один важный нюанс - из-за достаточной независимости Мишустина от мнения и влияния словаков их вмешательство в процессы будет ограничено.

Также Зыгарь утверждает, что серьезные кадровые подвижки коснутся силового блока. По его информации, в отставку уйдет генпрокурор Юрий Чайка и его должность может занять прокурор Москвы Попов или вице-премьер Дмитрий Козак. Финансовый же блок в составе Силуанов - Орешкин - Бабич, вероятно, свои позиции сохранит.

Согласно кулуарным разговорам, Мишустин утверждает, что для повышения доходов казны необходимо провести инвентаризацию всей недвижимости, включая «объекты «незавершенки» капитального строительства, и земельные участки, выпавшие из оборота», а также —навести порядок в сфере регистрации прав собственности.

Как ранее уже успел сообщить новый премьер, приоритетами его деятельности на посту станет благосостояние граждан, реализация национальных проектов и полная цифровизация российского бюрократического аппарата.

Василий Кучин