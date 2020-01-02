Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Крепкий алкоголь подорожал с 1 января 2020 года
Водка, коньяк и виски выросли в цене с 1 января, сообщает DEITA.RU.
Согласно указу Минфина РФ, минимальная цена на 0,5 водки теперь составляет 230 рублей. Ранее аналогичный объем спиртного россияне могли купить за 215 рублей. Коньяк теперь стоит 433 рубля – его цена «скакнула» на целых 45 рублей. Цена бренди выросла на 8 рублей.
В связи с этим, розничные продавцы спиртного также подняли цены на соответствующие товары – а именно, крепкие напитки. Также подорожал спирт – его цена выросла на целых 32%.
Напомним, ранее DEITA.RU. писала об увеличении стоимости отдельных категорий спиртных напитков.
Отметим, что многие россияне были озабочены тем, как будут продавать алкоголь в новогодние праздники. В большинстве регионов – кроме Башкирии, время продаж останется прежним. Только там ввели ограничение – 3 января алкоголь будет под запретом для продажи, а с 4 до 6 – лишь с 10 утра до 14 часов. С 7 января алкогольные отделы и маркеты будут работать по привычному режиму.
Александра Маслова