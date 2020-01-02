Крепкий алкоголь подорожал с 1 января 2020 года

Водка, коньяк и виски выросли в цене с 1 января, сообщает DEITA.RU.

Согласно указу Минфина РФ, минимальная цена на 0,5 водки теперь составляет 230 рублей. Ранее аналогичный объем спиртного россияне могли купить за 215 рублей. Коньяк теперь стоит 433 рубля – его цена «скакнула» на целых 45 рублей. Цена бренди выросла на 8 рублей.

В связи с этим, розничные продавцы спиртного также подняли цены на соответствующие товары – а именно, крепкие напитки. Также подорожал спирт – его цена выросла на целых 32%.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала об увеличении стоимости отдельных категорий спиртных напитков.

Отметим, что многие россияне были озабочены тем, как будут продавать алкоголь в новогодние праздники. В большинстве регионов – кроме Башкирии, время продаж останется прежним. Только там ввели ограничение – 3 января алкоголь будет под запретом для продажи, а с 4 до 6 – лишь с 10 утра до 14 часов. С 7 января алкогольные отделы и маркеты будут работать по привычному режиму.

Александра Маслова