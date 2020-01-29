Крепкий ветер и снег ожидают приморцев в четверг

В четверг на территории края, по словам синоптиков, хорошей погоды можно не ждать – ветер только усилится, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал «Примпогода», хотя погода среды не слишком обрадовала приморцев – ледяной ветер и резкое похолодание ждали жителей края, в четверг природа приготовит жителям края новые неприятные сюрпризы.

Так, с утра по краю может пройти снег, порывы ветры изрядно усилятся по сравнению со средой. Днем также ожидается похолодание, хоть и незначительное.

Отметим, что в краевой столице в среду значительно похолодало. Утром температура опустилась до -10 градусов, а порывы северного ветра достигли 16-19 м/с – крепкий ветер по шкале Бофорта.

Снега во Владивостоке не ожидается, однако ветер будет только сильнее.

Александра Маслова